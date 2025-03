Das Klinikum Graz stockt seine „Roboterfamilie“ mit „Gertschi 2.0“ auf

Ende Februar 2025 wurde am LKH-Univ. Klinikum Graz der erste Autonome Mobile Roboter – kurz AMR – im Logistiktunnel bzw. Versorgungszentrum in den Routinebetrieb übernommen. Im steirischen Gesundheitswesen beginnt damit innerhalb der Logistik eine neue Ära. Konkret unterstützt der selbstfahrende Roboter beim Transport von schweren Paletten zwischen dem Anlieferbereich der Lieferanten in der Tunneleinfahrt und dem Zentrallager im eigenen Versorgungszentrum.

„Die Tätigkeit vor Ort wird damit nicht nur innovativer und moderner, sondern auch wesentlich ergonomischer und entlastet damit unser hauseigenes Personal“, hält Betriebsdirektor Gebhard Falzberger nicht ohne Stolz fest. Der für die Konzeption und Umsetzung verantwortliche Bereichsleiter Wirtschaft/LogistikMichael Kazianschütz ergänzt: „Der neue Roboter hebt bis zu 1 Tonne und ergänzt die bereits bestehende ‚Roboterfamilie‘ am LKH-Univ. Klinikum Graz innerhalb der Logistik, zudem kommt er bei meinen Mitarbeitenden äußerst gut an.“