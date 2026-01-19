Neues Pfandsystem, neues Alltagsproblem: Wiener Startup bringt Ordnung in den Pfandalltag

Mit dem neuen Einweg-Pfandsystem in Österreich hat sich der Alltag vieler Menschen spürbar verändert: PET-Flaschen und Getränkedosen werden nicht mehr einfach entsorgt, sondern gesammelt, gelagert und zur Pfandrückgabe in Supermarkt und Handel transportiert. Was auf dem Papier einfach wirkt, sorgt in der Praxis häufig für Frust: Plastiksäcke reißen, Einkaufstaschen kippen um, Dosen laufen aus. In Wohnungen, Kellern, Büros oder Kofferräumen entstehen klebrige Rückstände, unangenehme Gerüche – und der Eindruck, dass Pfand sammeln unnötig kompliziert geworden ist.

Viele Konsument improvisieren daher mit Kartons, Säcken oder losem Transport im Auto. Diese Lösungen sind weder hygienisch noch platzsparend und vor allem nicht für eine regelmäßige Pfand-Routine gedacht. Genau an diesem Punkt setzt das Wiener Startup bringbag® an: Das Unternehmen entwickelt ein patentiertes Ordnungssystem für den neuen Pfandalltag, das das Sammeln und Zurückbringen von Pfandflaschen und Dosen einfacher, sauberer und effizienter machen soll.

„Das Pfandsystem hat das Verhalten der Menschen verändert, aber keine Lösung für den Alltag mitgeliefert“, sagt Gründer Gernot Glasl. Viele wollten alles richtig machen, hätten aber keine geeignete Möglichkeit, Pfandgebinde ordentlich, sauber und platzsparend zu lagern und zu transportieren. bringbag® soll diese Lücke schließen – besonders in dicht besiedelten Städten wie Wien, wo Stauraum knapp ist und die Pfandrückgabe oft zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt.