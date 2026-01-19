Neues Pfandsystem, neues Alltagsproblem: Wiener Startup bringt Ordnung in den Pfandalltag

Gernot Glasl / GF bringbag©bringbag
bringbag® soll PET-Flaschen und Dosen sauber fixieren und das Rückbringen beschleunigen
Mit dem neuen Einweg-Pfandsystem in Österreich hat sich der Alltag vieler Menschen spürbar verändert: PET-Flaschen und Getränkedosen werden nicht mehr einfach entsorgt, sondern gesammelt, gelagert und zur Pfandrückgabe in Supermarkt und Handel transportiert. Was auf dem Papier einfach wirkt, sorgt in der Praxis häufig für Frust: Plastiksäcke reißen, Einkaufstaschen kippen um, Dosen laufen aus. In Wohnungen, Kellern, Büros oder Kofferräumen entstehen klebrige Rückstände, unangenehme Gerüche – und der Eindruck, dass Pfand sammeln unnötig kompliziert geworden ist.
Viele Konsument improvisieren daher mit Kartons, Säcken oder losem Transport im Auto. Diese Lösungen sind weder hygienisch noch platzsparend und vor allem nicht für eine regelmäßige Pfand-Routine gedacht. Genau an diesem Punkt setzt das Wiener Startup bringbag® an: Das Unternehmen entwickelt ein patentiertes Ordnungssystem für den neuen Pfandalltag, das das Sammeln und Zurückbringen von Pfandflaschen und Dosen einfacher, sauberer und effizienter machen soll.
„Das Pfandsystem hat das Verhalten der Menschen verändert, aber keine Lösung für den Alltag mitgeliefert“, sagt Gründer Gernot Glasl. Viele wollten alles richtig machen, hätten aber keine geeignete Möglichkeit, Pfandgebinde ordentlich, sauber und platzsparend zu lagern und zu transportieren. bringbag® soll diese Lücke schließen – besonders in dicht besiedelten Städten wie Wien, wo Stauraum knapp ist und die Pfandrückgabe oft zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt.
So funktioniert bringbag®: PET-Flaschen fixieren, Dosen dicht transportieren
Kern des Systems ist ein leichtes, stabiles Kartonboard, in das PET-Flaschen am Flaschenhals eingehängt werden. Dadurch bleiben die Flaschen sicher fixiert, übersichtlich geordnet und lassen sich liegend transportieren – ohne Verrutschen, Umkippen oder Druckstellen.
Für Getränkedosen hat bringbag® spezielle Silikon-Adapter entwickelt, die in den bringbag eingesetzt werden. Die Adapter sind abwaschbar, spülmaschinenfest und sollen verhindern, dass Restflüssigkeit ausläuft oder Gerüche entstehen. Das reduziert Verschmutzungen in Tasche, Auto oder Büro und macht die Pfandrückgabe hygienischer und angenehmer.
Ein weiterer Pluspunkt: Der bringbag® ist modular. Je nach Bedarf können Nutzer mehr Flaschen oder mehr Dosen transportieren – ein Vorteil für Haushalte, Familien oder Arbeitsplätze mit regelmäßigem Getränkekonsum. „Gerade bei Dosen gab es bisher keine praktikable Lösung“, erklärt Glasl. Mit den Adaptern bleibe alles sauber, und die Rückgabe gehe schneller, weil nichts umgefüllt oder nachgereinigt werden müsse.
Für Haushalte, Familien und Unternehmen: Pfand sammeln ohne Klebefrust
bringbag® richtet sich an urbane Haushalte, Familien und Berufstätige ebenso wie an Unternehmen – etwa Büros, Agenturen, Co-Working-Spaces oder Werkstätten –, in denen regelmäßig Pfand anfällt. Das System ist kompakt, leicht und für den Transport im Alltag gedacht: zu Fuß, mit dem Rad oder in Öffis.
Neben der praktischen Entlastung betont das Startup auch die „emotionale“ Seite: Wer Pfand sauber und geordnet zurückbringen kann, empfindet Recycling weniger als lästige Pflicht, sondern als selbstverständlichen Teil des Alltags. „Wir wollen nicht erklären, wie Recycling funktioniert – das wissen die Menschen längst“, so Glasl. „Wir wollen den Umgang mit dem Pfandsystem im Alltag einfacher, sauberer und angenehmer machen.“
Verfügbarkeit: bringbag® bereits im österreichischen Handel
Das Ordnungssystem bringbag® ist nach Unternehmensangaben bereits in ersten österreichischen Handelsketten erhältlich und soll in den kommenden Monaten weiter ausgerollt werden. Das Wiener Startup versteht sich dabei nicht nur als Produkthersteller, sondern als Lösungsanbieter für ein neues Alltagsproblem, das mit dem Einweg-Pfandsystem sichtbarer geworden ist: Ordnung beim Pfand sammeln und Pfand zurückbringen – ohne Auslaufen, Geruch und Chaos.
Weitere Informationen unter: www.bringbag.at