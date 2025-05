Karlheinz Essl präsentiert Ausstellungskatalog „Mein Nitsch“ im nitsch museum Mistelbach

Am 24. Mai 2025 wird das nitsch museum in Mistelbach zum Schauplatz einer besonderen Premiere: Sammler, Museumsgründer und Nitsch-Weggefährte Karlheinz Essl präsentiert um 18 Uhr den Ausstellungskatalog „Mein Nitsch“ – eine sehr persönliche Annäherung an das Werk und Denken eines Jahrhundertkünstlers.

Der im renommierten Hirmer Verlag erschienene Band begleitet die gleichnamige Jahresausstellung im nitsch museum und bietet weit mehr als eine klassische Werkschau. Essl öffnet seine privaten Archive und erzählt Geschichten, die bislang nie an die Öffentlichkeit gelangt sind. „Ich möchte zeigen, wie tiefgründig, sensibel und lebensbejahend Hermann Nitsch wirklich war“, so Essl über seinen Zugang.

Die Ausstellung „Mein Nitsch“, die noch bis 30. November 2025 zu sehen ist, geht weit über eine Retrospektive hinaus. In 14 thematischen Stationen stellt Essl zentrale Werke aus Nitschs Haupt- und Spätwerk aus, kombiniert mit Originalzitaten, persönlichen Dokumenten und Artefakten aus dem Orgien-Mysterien-Theater. Als absolutes Highlight gilt das bislang unveröffentlichte „weiße Bild“ aus dem Jahr 2017 – ein Werk, das die Farbe Weiß in den Mittelpunkt stellt und völlig neue Deutungen zulässt.