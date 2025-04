Eine persönliche Hommage

Agnes und Karlheinz Essl haben ab Mitte der 1980er-Jahre einen wesentlichen Fokus ihrer Sammlungstätigkeit auf Hermann Nitsch gelegt und ihm in den folgenden Jahren mehrere Ausstellungen gewidmet. Zwischen Sammlerpaar und Künstler hat sich eine Freundschaft entwickelt, die zu gemeinsamen Reisen, einem regen Austausch und einer intensiven Korrespondenz führte, in der es häufig um philosophische und theologische Fragen ging.

Mit „Mein Nitsch“ gibt Karlheinz Essl nun tiefe Einblicke in Nitschs Weltbild. Dafür hat der Sammler seine umfassenden Archive und seine private Kunstsammlung geöffnet. Zu sehen gibt es bisher noch wenig oder nie gezeigte Werke Nitschs. Essl thematisiert die Beschäftigung des Künstlers mit den großen Fragen, woher wir kommen, wohin wir gehen, was vor uns war und was nach uns sein wird.