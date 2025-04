Fundermax präsentiert Fassaden in natürlicher Holzoptik mit der „Authentic“-Serie

Das besondere Merkmal der Max Compact Authentic-Lösungen liegt im Aufbau der Platten: Die beiden obersten Schichten des Hochdrucklaminats (HPL) sind vertauscht, sodass das Kernpapier sichtbar bleibt. Dadurch verändert sich das Aussehen der Fassadenplatten über die Zeit, was zur Authentizität der Oberfläche beiträgt.

Die „Authentic“-Serie ist in den Dekoren Mocca, Pecan und Caramel sowie in drei Oberflächenvarianten erhältlich. Die Fassadenlösungen von Fundermax kommen weltweit in verschiedenen Architekturprojekten zum Einsatz und bieten eine nachhaltige Option für Fassaden, die sowohl funktional als auch optisch überzeugen.