Esterhazy setzt musikalische Maßstäbe in Europa

Mit einer Pressekonferenz am 3. April 2025 präsentierte Rico Gulda, seit März Generalintendant der Esterhazy Privatstiftung, die musikalischen Höhepunkte für die Saison 2025/26. Neben etablierten Festivals wie Herbstgold und Keys To Heaven sowie der Konzertreihe classic.Esterhazy wurde ein außergewöhnlicher Höhepunkt für das kommende Jahr angekündigt: Am 1. Mai 2026 wird das Europakonzert der Berliner Philharmoniker erstmals im Haydnsaal von Schloss Esterházy in Eisenstadt stattfinden – ein internationales Großereignis, das jährlich Millionen Musikliebhaber:innen weltweit erreicht.