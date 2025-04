Buchpräsentation in der Wiener Staatsoper: Eine Hommage an TV-Regielegende Brian Large

Am 1. April 2025 versammelten sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Musik, Kultur und Medien im Teesalon der Wiener Staatsoper, um die feierliche Präsentation des Buches „At Large – Behind the Camera with Brian Large“ zu feiern. Die von Barbara Rett moderierte Veranstaltung würdigte das beeindruckende Lebenswerk von Brian Large, dessen Kameraarbeit über Jahrzehnte hinweg Opern-, Ballett- und Konzertaufführungen auf höchstem Niveau dokumentierte.

Begleitet wurde Large unter anderem von seiner Co-Autorin Jane Scovell, dem Produzenten und Regisseur Reiner E. Moritz, Karin Veitl (ORF) sowie Jakob Pitzer, der in Interviews mit Large dessen einzigartige Bildsprache und seine Zusammenarbeit mit Künstler:innen wie Leonard Bernstein, Luciano Pavarotti und Cecilia Bartoli beleuchtete.

Bewegende Videosequenzen, persönliche Anekdoten und exklusive Einblicke in das Schaffen eines der bedeutendsten Regisseure klassischer Musikübertragungen machten den Nachmittag zu einer besonderen Würdigung. Höhepunkt war die emotionale Rede von Reiner E. Moritz, gefolgt von Standing Ovations für Brian Large.

Mit „At Large“ ist ein Werk entstanden, das nicht nur Musikliebhaber:innen anspricht, sondern als kulturelles Zeitdokument weit über die Musikszene hinaus Bedeutung hat – ein persönliches Porträt und ein filmisches Erbe zugleich.

