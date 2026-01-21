Biogena Wachstumsanleihe 2026 bis 2031: Zinsversprechen, Emittentin und Kennzahlen im Überblick

Gesundheit und Wohlbefinden gelten längst nicht mehr nur als private Anliegen, sondern auch als Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsthema. Unter dem Titel „Good Health and Wellbeing“ steht es zudem als drittes Ziel in den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich die Biogena GmbH & Co KG, die als Teil der Biogena Group Nahrungsergänzungsmittel und Gesundheitsprodukte anbietet. Das Salzburger Unternehmen finanziert weiteres Wachstum unter anderem über Anleihen und adressiert damit gezielt private Investoren.

Im Zentrum steht aktuell eine Anleihe mit einem Kupon von 6,5 Prozent und einer Laufzeit von 2026 bis 2031. Laut Unternehmensdarstellung sollen regelmäßige Zinszahlungen mit einer mittelfristigen Perspektive kombiniert werden. Die Emittentin ist die Biogena GmbH & Co KG mit Sitz in Salzburg.