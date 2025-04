Zu wenig Nachfrage: Yvonne Catterfeld sagt zwei Konzerte ab

"Mir ist es wichtig, ehrlich mit euch zu sein", schrieb die 45-Jährige. Eine Tour bringe hohe Kosten mit sich. "Gleichzeitig möchten wir euch aber auch faire Ticketpreise bieten." In Leipzig und Dresden sei die Nachfrage bisher so gering, "dass sich die entstehenden Kosten bei weitem nicht decken lassen und ich als Künstlerin bei dieser Tour draufzahlen muss." Ihr sei die Absage nicht leicht gefallen, betonte sie.

Bereits gekaufte Tickets können Fans demnach an den Verkaufsstellen zurückgeben. Catterfelds Tour beginnt am 14. Mai in Köln und umfasste ursprünglich sieben Termine. Die Konzerte in Köln, Frankfurt, München, Hamburg und Berlin finden wie geplant statt.