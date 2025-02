Till Brönner spielt gern Crossover mit Orchester

Der deutsche Jazztrompeter Till Brönner mag Crossover von Jazz und Klassik und musiziert dazu gern mit großen Orchestern. "Wenn diese Welten zusammenkommen, muss man überlegen, wie beide Seiten gut aussehen dabei und es am Ende so klingt, als wäre das immer schon da", sagte er beim Semperopernball in Dresden.

von APA