Teddy und Anzug von Elvis zu ersteigern

Die Objekte stammen aus einem Elvis-Museum, zuletzt untergebracht in einem Beatles-Museum in Alkmaar (Niederlande). Um mehr Platz für Beatles-Exponate zu schaffen, wird die Presley-Sammlung aufgelöst. "Nun ist es an der Zeit, dass Elvis ein neues Zuhause findet", wird Azing Moltmaker, aktueller Besitzer der Sammlung, in einer Aussendung zitiert.

Bis Anfang 2026 finden alle zwei Wochen Versteigerungen statt. Für alle Stücke, betont Catawiki, liegen Echtheitszertifikate vor. Den Teddybären erhielt der King übrigens während seiner letzten Tour. Er schenkte ihn der Frau seines Cousins und Vertrauten Billy Smith.

(S E R V I C E - Auktion: https://go.apa.at/kCYFQcjF)