Schloss auf Berliner Pfaueninsel öffnet nach Jahren wieder

In den vergangenen Jahren wurden Arbeiten an der Fassade, der Fachwerkkonstruktion, dem Kellermauerwerk sowie am Dach durchgeführt. Außerdem seien die historischen Innenräume aufwendig konserviert und zum Teil restauriert worden. Nach Angaben der Stiftung kostete die Sanierung rund 7,5 Millionen Euro. Dank der Sanierung sei das Interieur des Schlosses aus der Erbauungszeit von 1795 nahezu unverändert erhalten, hieß es.

Die Wiedereröffnung des Schlosses wird am Sonntag mit einem sogenannten Inselsonntag gefeiert. Es gibt Führung durch das Pfaueninselschloss, Konzerte, Kreativwerkstätten und zahlreiche weitere Programmpunkte.