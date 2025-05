Stings Fitness-Konzept: "Eitelkeit und Disziplin"

Der britische Musiker Sting ("Englishman in New York", "Fields Of Gold") fühlt sich mit 73 Jahren topfit und wirkt im Vergleich zu vielen Kollegen jung geblieben. Sein Wellness-Rezept? "Eitelkeit und ein bisschen Disziplin", verriet der Sänger und Bassist der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ich schwimme jeden Morgen und mache ein Work-out mit Dehnübungen. Ich hebe niemals Gewichte, aber ich bleibe aktiv."

von APA