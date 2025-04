"Schwachmaten-Welt" belastet Udos "Pazifistenseele"

Die Debatte um die Aufrüstung Deutschlands lässt Rockmusiker und Maler Udo Lindenberg an seiner pazifistischen Grundhaltung zweifeln. In den Achtzigern sei man auf die Straße gegangen "gegen die ganzen Scheißraketen", sagte der 78-Jährige dem "Stern". Heute sei die Lage jedoch eine andere. "In dieser verirrten Schwachmaten-Welt stellt man sich plötzlich die bange Frage: Müssen wir umdenken? Brauchen wir jetzt doch "n starkes Militär?"

von APA