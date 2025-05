Sänger der US-Band 3 Doors Down hat Krebs

Arnold hatte die Band Mitte der 1990er-Jahre im US-Bundesstaat Mississippi mit anderen Musikern gegründet. Sie wurden international durch ihre Debüt-Single "Kryptonite" (2000) bekannt. Im Jahr 2001 mit dem American Music Award als bester neuer Künstler ausgezeichnet machte sich 3 Doors Down vor allem auch mit der Single "Here Without You" einen Namen. Weitere Hits hatte die Band mit Songs wie "When I'm Gone", "Let Me Go" oder "It's Not My Time".