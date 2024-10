Im Wahlkampf machte die Politik sehr viele Versprechungen. Dabei ist heuer ein Minus von rund 14 Milliarden Euro in der Nettofinanzierung des Haushalts allein von Jänner bis Juni herausgekommen. Stehen wir nicht eigentlich vor einem großen Sparpaket?

Ganz offensichtlich sind Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Die dringlichste Herausforderung für die neue Regierung ist, wie sie damit umgeht, dass man im heurigen und im nächsten Jahr die Maastricht-Defizit-Grenze von drei Prozent verfehlen wird. Daher ist eine der ersten Aufgaben nach der Regierungsbildung, sich Maßnahmen zu überlegen, um im kommenden Jahr nicht über die Budgetdefizitgrenze von drei Prozent zu kommen. Genauso wichtig ist es natürlich, sich zu überlegen, wie man mittelfristig die Verschuldung zurückfährt.

Die Wahlkampfversprechen der Politik sind also nicht umsetzbar?

Genau, ohne Gegenfinanzierungsvorschläge sind viele der Vorhaben unrealistisch, und diese fehlen auf breiter Front.

Eine mögliche Gegenfinanzierung wäre eine Vermögenssteuer. Halten Sie diese grundsätzlich für eine sinnvolle Idee?

Grundsätzlich hat Österreich einen sehr geringen Anteil an vermögensbezogenen Steuern. Daher wäre es im Rahmen einer Abgabenstrukturreform schon sinnvoll, die vermögensbezogenen Steuern zu stärken. Zum einen wegen ihrer verteilungspolitischen Auswirkungen, aber auch, weil sie wachstums- und beschäftigungsfreundlicher sind als die hohen Abgaben auf Arbeit. Ich sehe eine Vermögenssteuer aber nicht als erstes Mittel der Wahl. Meiner Meinung nach braucht es eine Reform der Grundsteuer und die Wiedereinführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Wenn vermögensbezogene Steuern wieder eingeführt oder gestärkt werden, müssen diese zusätzlichen Einnahmen grundsätzlich dafür genutzt werden, andere Abgaben – vor allem die hohen Abgaben auf Arbeit – zu senken.

Im OECD-Länderbericht für Österreich sprach sich die OECD für eine Steuerreform aus. Braucht es eine umfassende Steuerreform von der neuen Regierung?

Eine Steuerreform ist dringend erforderlich. Dabei ist allerdings die Frage, wie man Steuerreform definiert. Was Österreich nicht machen sollte, ist eine Steuererhöhungsreform, abgesehen von kurzfristigen Maßnahmen, die ergänzend zu ausgabenseitigen Konsolidierungsmaßnahmen den Staatshaushalt sanieren helfen. Es braucht aber eine Reform der Abgabenstruktur. Wir haben derzeit kein sehr beschäftigungsfreundliches System, das muss sich ändern. Die Lohnnebenkosten der Unternehmen sind hoch, auch die langfristig zunehmende Arbeitskräfteknappheit. Das passt nicht zusammen. Also brauchen wir eine Entlastung des Faktors Arbeit für die Unternehmen, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Umgekehrt sind in Österreich die vermögensbezogenen Steuern gering, und die Abgaben auf Umweltverbrauch und Emissionen sind moderat und verlieren langfristig an Bedeutung. Es geht insgesamt ums Umschichten und nicht um die Erhöhung der Gesamtbelastung. Perspektivisch wäre es ein Ziel, die Abgabenquote zu senken, aber die erforderlichen Spielräume sind erst zu schaffen. Angesichts des hohen Zukunftsinvestitionsbedarfs – in Kinderbetreuung, Bildung, Forschung, den digitalen Wandel und Klimainvestitionen sowie wegen der geltenden Fiskalregeln und der demografiebedingten Ausgabenzuwächse – sehe ich mittelfristig keinen Spielraum für Steuersenkungen ohne eine Budgetkonsolidierung.