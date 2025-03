San Marino schickt DJ Gabry Ponte ins ESC-Rennen

Der italienische Sänger und DJ Gabry Ponte hat den "San Marino Song Contest" gewonnen und wird die kleine Republik am Apennin beim 69. Eurovision Song Contest (ESC) vom 13. bis zum 17. Mai in Basel vertreten. 20 Finalisten, Künstler aus mehreren Ländern, beteiligten sich am Samstagabend am Wettbewerb zur Kür von San Marinos Vertreter beim ESC. Der 51-jährige Gabry Ponte behauptete sich mit dem Song "Tutta L'Italia" (Ganz Italien).

von APA