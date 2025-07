Shakiras Krankenakte offengelegt: Klinik muss zahlen

Wie die örtlichen Gesundheitsbehörden am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten, wurde eine Strafe in Höhe von 190.000 Dollar (rund 161.000 Euro) gegen die Klinik Delgado Auna in der Hauptstadt Lima verhängt.

Die Popsängerin aus Kolumbien war während ihrer Tournee im Februar in Lima wegen starker Bauchschmerzen in das Krankenhaus eingeliefert worden. Sie musste ein Konzert absagen. Das zweite geplante Konzert in Lima konnte Shakira aber absolvieren.