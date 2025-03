Salman Rushdies neues Buch kommt im Herbst

Am 4. November erscheint das neue Buch von Salman Rushdie, das erste belletristische nach dem Messerangriff auf den indisch-britischen Schriftsteller. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf den Verlag Random House. Demnach handelt es sich um eine Sammlung von Kurzgeschichten und Novellen. Die darin enthaltenen fünf Texte seien miteinander verwoben. Sie handelten von den ewigen Rätseln am Ende des Lebens und spielten in Indien, England und den USA.

von APA