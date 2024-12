Aber auch Polen hat mit Problemen zu kämpfen. Die Fruchtbarkeitsrate liegt bei 1,3 Kindern pro Frau, niedriger als in Österreich. Und wie in Österreich oder Deutschland droht eine Überalterung der Gesellschaft. Ein Problem, das sich nur durch Zuwanderung und Automatisierung lösen ließe, beides politisch heikel, erklärt Wirtschaftsforscher Richard Grieveson. Eine weitere Herausforderung: Der Nachholprozess, von dem Polen derzeit profitiert, verlangsamt sich, auch die Förderungen aus der EU gehen zurück – obwohl Grieveson im Unterschied zu anderen Beobachtern nicht glaubt, dass Polen schon bald zum Nettozahler in der EU aufsteigt. „Wenn der Nachholeffekt nachlässt, muss die Wirtschaft in Polen viel innovativer werden, damit das Wachstum weitergehen kann, und da gibt es noch einiges zu tun.“ Auch mit der grünen Transformation müsse sich das traditionelle Kohle-Land Polen auseinandersetzen.

Und dann sind da noch die geopolitischen Rahmenbedingungen. „Es besteht eine ständige Unsicherheit wegen der weiteren Vorgehensweise Russlands. Und wenn das NATO-Commitment der USA unter Trump tatsächlich in Frage gestellt wird, entsteht ein weiteres Problem für Polen. Ich glaube zwar, dass das Land relativ sicher ist, weil man so viel in Verteidigung investiert hat, aber diese ganzen Fragen können sich natürlich negativ auf die Wirtschaft auswirken.“