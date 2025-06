Der Ö1-Literaturexperte Peter Zimmermann erhält den Staatspreis für Literaturkritik 2025. Am 7. Juli wird dem Journalisten die mit 10.000 Euro dotierte und biennal vergebene Ehrung überreicht, wie das zuständige Kulturministerium am Dienstag mitteilte. Minister Andreas Babler (SPÖ) lobte den "Ex libris"-Sendungsverantwortlichen als "Glücksfall für die österreichische Literaturkritik".

von APA