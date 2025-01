Peter Hanke: „Die Sorge ist groß“

Kickl nennt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán als Vorbild. Könnte Österreich den Weg einer liberalen Demokratie verlassen?

Für mich ist das in keinster Weise ein Vorbild, wie in Ungarn Demokratie gelebt wird. Wien ist 2024 europäische Demokratiehauptstadt geworden, weil wir transparent, offen und sozial wirtschaften. Wien ist die Antithese zu Kickl und zur FPÖ. Und das bleibt auch so. Aber ich mache mir Sorgen. Ich will, dass meine Kinder in einem modernen, offenen Land groß werden. Dass man hier seine Meinung frei äußern kann, dass man ernst genommen wird, und dass wir uns gemeinsam um den Wirtschaftsstandort kümmern. Derzeit habe ich die Befürchtung, dass das alles verkümmern könnte. Daher: Wir müssen aufpassen und wachsam sein. Man muss jeden Schritt, der jetzt gesetzt wird, genau verfolgen.

Wenn sich SPÖ, ÖVP und NEOS im Wahlkampf in etwas einig waren, dann darin, einen Kanzler Kickl verhindern zu wollen. Warum sind die drei Parteien aus Ihrer Sicht gescheitert?

Der Weg zu einer gemeinsamen Regierung war in dieser Verhandlungslogik schwierig. Es wurden unheimlich viele Menschen in sehr vielen Verhandlungsclustern zusammengespannt, aber man hat es verabsäumt, gleich zu Beginn grundsätzlich Dinge außer Streit zu stellen. Budgets oder Finanzen sollte man nicht bottom-up diskutieren. Die drei Verhandlungsführer haben es verabsäumt, selbst Vorgaben zu machen. Das hat das Vorhaben einer gemeinsamen Regierung sicher erschwert.

Man hat also nicht professionell genug verhandelt?

Die handelnden Personen haben möglicherweise im guten Glauben, aber zu breit und mit dem falschen Ansatz diskutiert.

Sie waren selbst in einer Verhandlungsgruppe. Wie war das?

Man hat gesehen, welche Schwerpunkte, die Parteien aus ihren Programmen einbringen. Politik besteht aber daraus, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das ist in einer Finanzsituation mit 400 Milliarden Euro Verbindlichkeiten sicher schwerer als in anderen Jahren. Die Überlegung, dass man auch vermögensbezogene Elemente einbaut, dass die Parteien einen vernünftigen Mix finden aus Sparen und neuen Finanzierungsideen – da war man zu weit voneinander entfernt.

War SPÖ-Chef Andreas Babler zu wenig kompromissfähig?

Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bei den Gesprächen am Ende nicht dabei war. Möglicherweise haben sich alle drei Verhandler schwer getan, gegenseitiges Vertrauen und den gemeinsamen Nenner anzusteuern. Ich denke, das ist wie in einer Beziehung, da ist nicht nur einer schuld, da muss sich jeder gefordert fühlen.

Haben NEOS eine Kettenreaktion in Gang gesetzt? Wäre noch etwas herausgekommen, wenn sie am Tisch geblieben wären?

Ich hätte mir schon erwartet, dass das Ziel erreicht wird. Natürlich haben die NEOS eine Kettenreaktion ausgelöst. Es ist schade, dass es dann sehr schnell zu Ende gegangen ist. Daraus muss man für die Zukunft lernen, sich mit mehr Empathie um einen gemeinsamen Nenner zu kümmern.

Die nächste Regierung muss einen Sparkurs fahren, zudem gibt es durch die Abschaffung der kalten Progres­sion und die Wirtschaftskrise geringere Steuereinnahmen und daher weniger Geld für die Länder und Gemeinden. Sie haben schon angekündigt, dass das Budgetdefizit in Wien deutlich höher ausfallen wird. Wo werden die Bürgerinnen und Bürger das spüren?

Sie werden es nirgendwo spüren, wo es um die Qualitäten der Stadt geht. Wir fühlen uns zu 100 Prozent verpflichtet, diese auf hohem Niveau zu halten – vor allem, wenn es um Zukunftsthemen wie Pflege, Gesundheit und Mobilität geht. Wir werden auch entschlossen die Energiewende und die Tiefengeothermie mit Großpumpen weiter angehen, um zu zeigen, dass Wien die Themen der Zukunft verstanden hat und wir generationenübergreifend denken. Mir ist wichtig, dass Wien einen anderen Weg geht. Nämlich einen Weg der Investitionen, um gegen die Entwicklung, die man in den letzten Rezessionsjahren gesehen hat, anzukämpfen. Die öffentliche Hand hat die Möglichkeit, mit Aufträgen die Wirtschaft anzukurbeln. Wien hat 2024 als einziges Bundesland zumindest ein kleines Wachstum von 0,3 Prozent geschafft. Das wird auch unsere Vorgangsweise für die Jahre der wirtschaftlichen Flaute sein.

Das heißt, Wien wird sich unter schwierigen Bedingungen weiter neu verschulden?

Die Maastricht-Kriterien sind einzuhalten. Aber das Wirtschaftswachstum durch falsche Sparpolitik zu hemmen, das wird es in Wien nicht geben.

Wo könnte man in der Stadt sparen?

Wir befinden uns in einer dynamischen Technologieentwicklung. Künstliche Intelligenz bringt auch Effizienzmöglichkeiten für die Verwaltung.