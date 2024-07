Viktor Orbán: "Down with Brussels. Long live Europe"

Auch Kai-Olaf Lang sieht das ähnlich. Er merkt außerdem an: "Ungarn will zeigen, dass man diese Ratspräsidentschaft trotz der Vorabkritik einigermaßen professionell über die Bühne kriegen kann."

Also viel Tamtam um nichts? Es ist wohl davon auszugehen, dass die Rhetorik stärker ist als das politische Ergebnis. Allerdings: Der Ton macht die Musik. Im Fall der ungarischen Ratspräsidentschaft sieht der Politikwissenschaftler Sebastian Heidebrecht vom Centre for European Integration Research der Universität Wien Probleme: "Es spielt schon eine Rolle, wie man rhetorisch auftritt, insbesondere mit Blick auf Minderheiten. Ich denke, dass Worte auch reale Konsequenzen haben."

In der Liebeserklärung an Donald Trump sieht Paul Schmidt von der ÖGfE auch eine klare Strategie in Richtung Zukunft: "Orbán sieht seine große Chance in der erneuten Präsidentschaft von Donald Trump. Damit könnte sein Einfluss wieder wachsen und seine Rolle innerhalb der EU wieder wichtiger werden. Das ist für Orbán die große Exitstrategie."

Es ist wohl damit zu rechnen, dass der ungarische Ministerpräsident und seine Regierung weiterhin aggressiv gegen die EU wettern werden – ohne aber den Bogen komplett zu überspannen. Isoliert ist er auf EU-Ebene ohnehin schon. Daher wird er wohl seinen bisherigen Kurs weiterfahren: gegen Brüssel und die EU-Institutionen schimpfen, Entscheidungen gegebenenfalls hinauszögern, nur um am Ende doch einzulenken – wenn die Staatskasse wieder aufgepäppelt werden muss.

So populistisch und aggressiv wie Orbán rhetorisch auftritt, am Ende geht es für ihn nicht ohne die EU. "Herr Orbán befindet sich aktuell in einem Spagat", stellt Kai-Olaf Lang fest. Oder wie Orbán es selbst im Rahmen des EU-Wahlkampfes treffend formulierte: "Down with Brussels. Long live Europe."