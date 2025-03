Panne bei US-Visum: FKA Twigs verschiebt Konzerte

Auftritte in New York, Chicago und folglich auch im kanadischen Toronto müssten abgesagt werden. "Ich bin am Boden zerstört, um ehrlich mit euch zu sein." Sie werde sich anschauen, warum das passiert sei. Auch ein Auftritt in Berlin war bereits verschoben worden - wegen "unvorhergesehener produktionsbedingter Widrigkeiten", wie es auf der Internetseite der Veranstaltungsstätte heißt. FKA Twigs hatte Anfang des Jahres ihr neues Album "Eusexua" veröffentlicht und ist damit nun auf Tour. Das sei absolut wunderbar und sie sei dankbar, Teil eines solch wunderbaren kreativen Prozesses zu sein, sagte die Musikerin in dem Video. Bei der Organisation gebe es aber Herausforderungen.