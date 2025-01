Österreichischer Buchmarkt stieg 2024 um 4,7 Prozent

Der österreichische Buchmarkt hat 2024 leicht zugelegt. Nach am Freitag vom Hauptverband des österreichischen Buchhandels (HVB) veröffentlichten Zahlen stieg der Gesamtumsatz um 4,7 Prozent, der stationäre Buchhandel um 5 Prozent. Die Inflation betrug 2,9 Prozent. Österreich entwickelte sich positiver als in der Schweiz, wo der Umsatz um 0,2 Prozent schrumpfte, und in Deutschland, wo der Umsatz zwar um 0,8 Prozent zulegte, die Buchverkäufe jedoch um 1,7 Prozent zurückgingen.

von APA