Insgesamt wirkt das nach einem unspektakulär guten Start. Doch Polit-Talk ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Reiterer kann auf einen Publikumsschnitt von 454.000 in acht Jahren verweisen – begünstigt durch den Ibiza-Skandal und die Pandemie-Phase. Das wird schwer zu übertreffen sein. Aktuell liegt „Das Gespräch“ dort, wo „Im Zentrum“ vor zehn Jahren mit Ingrid Thurnher lag – noch ohne Moderatorin im Sendungstitel, wie es in Deutschland seit Sabine Christiansen üblich ist.

Bei den Nachbarn ist der Name Programm. Das gilt nicht nur für Christiansens Nachfolgerinnen Anne Will und Caren Miosga am Sonntag. ARD-Kollegin Sandra Maischberger matcht sich am Dienstag und Mittwoch mit ZDF-Mann Markus Lanz, der auch noch am Donnerstag antritt – nach Maybrit Illner. Miosgas Herausforderung sind neben ihren Star-Vorgängerinnen die wochentäglichen Vorgaben einer Phalanx an Talk-Routiniers. Ähnlich ergeht es Louis Klamroth, der noch nicht aus dem Schatten von Frank Plasberg getreten ist, der mehr als 20 Jahre „Hart aber fair“ am Montag moderiert hat.