Mutter von US-Superstar Beyoncé hatte Brustkrebs

Die Mutter von Superstar Beyoncé, Tina Knowles, hat eine Brustkrebs-Behandlung hinter sich und will andere Frauen an den regelmäßigen Besuch beim Arzt erinnern. "Denn wenn ich mich nicht frühzeitig hätte testen lassen, ich meine, mir graut vor dem Gedanken, was mir hätte passieren können", sagte die 71-Jährige dem US-Magazin "People".

von APA