Musiker Bosse hat sich selbst gern beim Wachsen zugehört

Der Hamburger Sänger Axel Bosse (45) ist beim Hören seiner ersten, etwa 20 Jahre alten Alben von sich selbst überrascht worden. "Das ist schon so weit weg, dass ich bei der allerersten Platte 'Kamikazeherz' das Gefühl hatte, ich würde einen fremden Künstler hören", sagte Bosse der dpa in Hamburg. Gerade die ersten Jahre seiner Musiker-Karriere habe er gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Er habe sich beim Hören der Alben selbst beim Wachsen zusehen und zuhören können.

von APA