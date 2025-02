München: 28 Menschen bei mutmaßlichem Terroranschlag verletzt

28 Menschen werden bei der Tat verletzt, einige von ihnen so schwer, dass Söder davon spricht, sie ringen womöglich mit dem Tod. Landesinnenminister Herrmann spricht von ein bis zwei lebensgefährlich Verletzten. Die Opfer werden in Münchner Krankenhäusern behandelt - auch in der Kinderklinik, denn unter ihnen sind laut Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auch Kinder.

„Ein bitterer Tag für München“, sagt Oberbürgermeister Reiter am Tatort. „Es schmerzt einfach“, sagt Söder. „Im Januar ein Ereignis wie in Aschaffenburg und jetzt hier in München – es reicht einfach.“