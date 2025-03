Marco Wanda hat sein erstes Buch geschrieben

Der Sänger erzählt von Wien und den Menschen, die diese Stadt ausmachen, von einer Künstlergeneration, die "zum lebenden Kult" geworden ist. "Ein bestechend ehrliches Buch über einen, der mehr erreicht hat, als er sich jemals vorstellen konnte - und der überlebt hat. Ein großes, ein grundsätzliches Buch über Tod und Verlust, über Musik und Freundschaft", heißt es in einer Aussendung vom Dienstag.

Es wurden auch schon erste Termine für die Lesereise angekündigt. So präsentiert Marco Wanda sein Buch am 20. August im Theater im Park in Wien, am 18. November im Landestheater Linz und am 19. November im Schauspielhaus Graz. Außerdem stehen Termine in Deutschland an. Der Vorverkauf startet am 9. Juni.