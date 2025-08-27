News Logo
Lil Nas X zu Festnahme: "verdammt beängstigend"

Lil Nas X zu Festnahme: "Das war verdammt beängstigend"
US-Rapper Lil Nas X hat sich Medienberichten zufolge zu seiner schlagzeilenträchtigen Festnahme in Los Angeles geäußert. "Scheiße. Das war verdammt beängstigend. Das war richtig beängstigend! Das waren vier verdammt angsteinflößende Tage - aber eurem Mädchen wird es wieder gut gehen", sagte der 26-Jährige den Berichten zufolge am Dienstag in einer Story auf Instagram. Die Zeitung "USA News" veröffentlichte einen Ausschnitt.

Der "Old Town Road"-Sänger war vorige Woche in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles spaziert. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall.

Er wurde von Polizisten aufgegriffen - die Situation eskalierte. Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben.

Lil Nas X muss sich nun in vier Anklagepunkten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Grammy-Preisträger Körperverletzung in drei Fällen sowie Widerstand gegen einen Polizisten vor. Der Rapper plädierte am Montag auf nicht schuldig. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft drohen im Falle eines Schuldspruchs in allen Punkten bis zu fünf Jahre Haft.

Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, saß seit seiner Festnahme am Donnerstag in Untersuchungshaft. Die zuständige Richterin legte eine Kaution zur Freilassung in Höhe von 75.000 Dollar (rund 65.000 Euro) fest.

Seinen Durchbruch hatte der im US-Bundesstaat Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit "Old Town Road". 2021 veröffentlichte Lil Nas X sein erfolgreiches Debütalbum "Montero".

