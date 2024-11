Jüdisches Leben verteilt sich auf konservative, orthodoxe und liberale oder progressive Gemeinden. Was bedeutet liberales – oder progres­sives – Judentum?

Rabbiner Moss: Je nach Land, wo sie gegründet wurden, nennen sie sich liberale, progressive Gemeinden, Or Chadasch, oder in den USA Reform-Judaism. Es sind moderne jüdische Gemeinschaften, die davon ausgehen, dass sich Religion im Laufe der Zeit verändert und damit auch das Religionsverständnis, Rituale und Zeremonien. Liberales Judentum passt sich an diese Veränderungen an, entwickelt sich mit der Zeit und arbeitet nicht gegen sie.

Was sind die wichtigsten Unterschie­de zu orthodoxen und konservativen Gemeinden?

Rabbiner Moss: Das betrifft rituelle Handlungen und Gesetze, die aus vergangenen Zeiten übernommen wurden. Obwohl sich Rituale immer wieder ver­ändert hatten, versuchen konservative Gemeinden, sie so weit wie möglich zu bewahren und zu wiederholen. Anpas­sung an ein verändertes Lebensgefühl, einen veränderten Alltag wird blockiert, die Bewahrung der Tradition ist wichti­ger als die Veränderung. Wir glauben, ein jüdisches Leben sollte ohne das schlechte Gewissen möglich sein, ständig irgend­ eine antiquierte Regel zu verletzten.

Wie überträgt sich die Modernisie­rung auf die Rechte der Frauen?

Eric Frey: Hier existiert ein entschei­dender Unterschied. In traditionellen Gemeinden ist für Schabbat, religiöse Feste und Gottesdienste genau definiert, was Männer und was Frauen dürfen. Wir sind die einzige Synagoge in Wien, in der Frauen und Männer nicht ge­trennt voneinander, sondern mitein­ander sitzen. Zum Unterschied zum Stadttempel in der Seitenstettengasse, wo Frauen von der zweiten und dritten Ebene nur zusehen können und am Gottesdienst nicht teilnehmen dürfen. Der wird von Männern kontrolliert. Frauen stehen bei uns alle religiösen Funktionen offen, als Rabbiner, als Kantor, als Präsidentin einer Gemeinde. Frauen und Männer organisieren den Gottesdienst gemeinsam.

Gibt es Unterschiede bei der Defini­tion, wer Jude, wer Jüdin ist?

Rabbiner Moss: Judentum ist keine messianische Religion, im Gegenteil, wir warnen Frauen und Männer, die über­treten wollen, dass es Nachteile geben könnte und eine Verantwortung damit verbunden ist. Auch im liberalen Juden­tum wird die Zugehörigkeit über die jüdische Mutter weitergegeben. Es gibt jedoch Gemeinden in den USA, die eine Aufnahme garantieren mit einem jüdi­schen Vater, wenn das Kind in einer jüdischen Tradition aufwächst. Das Studium für den Übertritt zum Juden­tum dauert etwa zwei Jahre, wie auch bei den konservativen oder orthodoxen Gemeinden. Ein jüdisches Gericht mit drei Rabbinern entscheidet über den Übertritt.