Befindlichkeiten sind das eine und nicht vom Tisch zu wischen. Aber es geht um mehr. Was bedeutet es, wenn der Regierungsbildungsauftrag an den FPÖ-Chef erteilt wird und in einem Kabinett mit „Volkskanzler“ Kickl endet? Ebenjenem Kickl, der den Bundespräsidenten, der ihn angeloben wird, als „senil“ und „Mumie in der Hofburg“ beleidigt hat. Ein Mann und eine Partei, die den politischen Diskurs mit destruktiven Parolen vergiftet haben.

Die einen warnen vor (medialer) „hysterischer Aufregung“ und fordern Geduld: Man solle erst bewerten, was wirklich umgesetzt wird. Andere raten, „einen Gang runterzuschalten“, weil „alles nicht so schlimm“ sei. Schließlich haben die vergangenen Tage gezeigt, wie Demokratie auch funktioniert: Wenn eine Regierungskoalition scheitert, wird eine neue ausprobiert. So weit, so legitim. Aber was, wenn diese Experimente auf Kosten der Grundpfeiler unserer Demokratie gehen? Was, wenn dabei der Rechtsstaat, die Menschen- und Minderheitenrechte, die Sicherheitspolitik, die Haltung zur EU und freie, unabhängige Medien zur Verhandlungsmasse werden?

Es entgleitet uns etwas – schleichend, aber spürbar.