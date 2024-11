Welche?

Die Risiken, die KI-Systeme derzeit darstellen, verstehen wir ganz gut. System­immanente Verzerrungen, also „Bias“, die sogenannten Halluzinationen, damit können wir verantwortungsvoll umgehen. Aber je fähiger die Systeme werden, desto größer werden auch die Gefahren. Ein hochkompetentes System – und hohe Intelligenz macht hochkompetent – kann jedes Ziel, das ihm gesetzt wird, in unvorstellbar effektiver Weise erreichen. Wenn wir Menschen versuchen werden, diese Systeme zu kontrollieren, ist das so, als würde ein Kindergartenkind versuchen, einen Erwachsenen zu kontrollieren, obwohl es eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie die Welt der Erwachsenen funktioniert. Die Gefahr besteht, dass wir auf diese Art die Kontrolle verlieren.

Innerhalb der nächsten drei Jahre?

Im Worst-Case-Szenario. Wenn die Entwicklung sehr schnell geht und die Erfinder dieser Systeme nicht die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen einbauen. Aber selbst wenn wir annehmen, es geht nicht ganz so schnell und es wird eine „gute“ KI entwickelt, die nur tut, was im Interesse der Menschen ist, bleiben die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt enorm. Sobald wir AGI haben, kann per Definition jeder Job, der virtuell erledigt werden kann, von KI gemacht werden. Bei Jobs, die auch auf physischer Interaktion – also manueller Arbeit – beruhen, werden noch ein, zwei Jahre länger Menschen benötigen werden. Dann ist die Robotik aber wahrscheinlich auch soweit.

Dann ist kein Job mehr sicher?

Ja, ich würde sagen, kein Job ist zu hundert Prozent sicher. Aber ich würde die Frage umdrehen: Wenn Maschinen alle Jobs machen können, was sollten wir Menschen dann sinnvollerweise tun? Möchte ich wirklich, dass sich meine Kinder mit Jobs abrackern, wie wir es heute machen, wenn ich weiß, dass der ökonomische Wert dessen, was sie produzieren, vernachlässigbar ist? Das fühlt sich irgendwie falsch an. Der Arbeitsmarkt erfüllt drei verschiedene Zwecke für unsere Gesellschaft. Wir brauchen menschliche Arbeit, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Das fällt weg, wenn die KI soweit ist. Punkt zwei: Wir brauchen Jobs, um uns finanziell zu erhalten. Das wird immer schwieriger werden. Und drittens: Unsere Kultur sagt uns, dass unsere Jobs uns Sinn vermitteln. Vielleicht müssen wir diesen letzten Punkt überdenken. Wenn menschliche Arbeit nicht mehr notwendig ist, damit die Wirtschaft läuft, und immer weniger wertvoll wird, dann sollten wir einen Weg finden, die Gewinne der durch KI rasant wachsenden Wirtschaft an alle zu verteilen. Damit weiterhin alle ein Einkommen haben.