Kendrick Lamar will bei Super Bowl zum "Nachdenken" anregen

Es werde wie in seinem gesamten Werk um das "Geschichtenerzählen" gehen, sagte Lamar laut US-Medienberichten. Er wolle immer die Wirkung erzielen, dass die Menschen zuhören aber auch "ein wenig nachdenken", sagte der Rap-Superstar, der erst am vergangenen Sonntag mit fünf Grammy-Musikpreisen ausgezeichnet worden war. Lamar wird in der Halbzeit des Finalspiels zwischen dem Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in New Orleans zusammen mit der Sängerin SZA auftreten.

Für große Spannung unter den Lamar-Fans sorgt die Ungewissheit darüber, ob er seinen Song "Not Like Us" darbieten wird, für den er die Grammys erhalten hatte. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Disstrack - also einen Song mit Schmähungen - über seinen Rapper-Kollegen Drake. Die beiden Musiker befinden sich schon seit Längerem in einer Fehde, die nicht nur musikalisch ausgetragen wird, sondern auch vor Gericht gelandet ist.

In den Halbzeitshows des Super Bowl treten Jahr für Jahr große Stars auf: 2024 war dies Usher, im Jahr davor Rihanna.

Neben dem Sport, der Musik und den ebenfalls von vielen als großes Entertainment wahrgenommenen neuen Werbespots wird beim diesjährigen Football-Finale auch die Politik eine Rolle spielen. Denn als erster amtierender US-Präsident wird Donald Trump beim Super Bowl im Publikum sitzen.

Zur Prominenz beim Finale der Football-Liga NFL wird auch wieder Pop-Megastar Taylor Swift gehören, deren Partner Travis Kelce bei den Kansas City Chiefs spielt. Swift hatte sich im Wahlkampf des vergangenen Jahres gegen Trump und hinter dessen Rivalin Kamala Harris gestellt.