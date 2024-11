Anton Lang, steirischer Landeshauptmannstellvertreter und sozialdemokratischer Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, kann zufrieden sein: In den vergangenen Monaten stellte er immer wieder fest, dass ihm Andreas Babler, der Bundesparteivorsitzende, zu weit links stehe. Es sei nötig, „ein bissel“ mehr in die Mitte zu rücken, meinte er. Jetzt ist Babler dabei, das zu tun. Forderungen wie jene nach einer Absage an ein Sparpaket oder die Einführung einer Millionärssteuer sind vergessen. Babler weiß, dass nur so eine Koalition mit ÖVP und Neos möglich ist, ja er beginnt sich anzupassen, spricht davon, dass es sich um ein Bündnis der Vernunft aus der Mitte der Gesellschaft handeln würde.

Der Mann steht unter Druck: Er muss die SPÖ auf Bundesebene zurück in die Regierung bringen. Das erwarten sich die Gewerkschafter sowie Genossinnen und Genossen, für die die 3. Nationalrats-präsidentin Doris Bures seine Vorstellungen schon vor der Nationalratswahl zerpflückt hat: Dass er auf Steuererhöhungen setze und gleichzeitig kostenlose staatliche Leistungen verspreche, lasse angesichts der schwierigen budgetären Lage „den Verdacht der Unernsthaftigkeit“ entstehen, meinte sie. Das saß.

Auch Anton Lang aus der Steiermark hat wie erwähnt auf eine Kurskorrektur gedrängt. Schafft er in dem großen Industrieland, das als solches besonders relevant ist für die Sozialdemokratie, an diesem Sonntag ein passables Wahlergebnis, kann er sich bestätigt fühlen. Setzt es eine Niederlage, wird es für ihn und diejenigen kritisch, die bei einer widrigen Großwetterlage als Nächste Wahlen zu schlagen haben: Hans Peter Doskozil im Jänner im Burgenland und Michael Ludwig im Herbst 2025 in Wien. Auch sie mögen bei allen Unterschieden eines gar nicht: Eine SPÖ, die klar links ist. Sprich: Dort ist für Babler dann erst recht kein Platz mehr.