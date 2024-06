Frischer Wind von außen

Einer der Experten, die dieses Papier entwickelt haben, ist der Lehrer und Bildungsaktivist Daniel Landau. Warum diese Initiative wichtig sei, erklärt er anhand des Beispiels Elementarbildung: "Es gibt partei- und gesellschaftsübergreifend eine breite Übereinstimmung, dass der Kindergarten eine der wichtigsten Stellen in unserem Bildungssystem ist. Wir wissen schon lange, dass jeder hier investierte Euro sieben- bis zehnfach zurückkommt. Und trotzdem kommt kaum Bewegung rein." Österreichs Bildungssystem sei besonders komplex und kompliziert, sagt Landau. Wegen der verflochtenen Kompetenzaufteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, und "weil es so viele Gruppen mit eigenen Interessen gibt, von der von der Lehrerinnengewerkschaft, die wiederum in den Parteien verankert ist, bis zu der massiven Nachhilfe-Industrie." Dieses System nachhaltig zu verändern, erfordert einen langen Atem – den vor allem auf den nächsten Wahltermin fixierte Politiker selten haben. Warum "Mehr Grips" trotzdem hofft, einen Unterschied machen zu können? Alle Beteiligten werden die Erkenntnisse der Arbeitsgruppe nun in ihre Parteien und Netzwerke hineintragen, sagt Landau. Mit der Hoffnung, dass irgendetwas davon hängen bleibt, wenn nach der Nationalratswahl im Herbst eine neue Regierung gebildet wird.