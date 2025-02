Was die FPÖ rund um den ORF anzündet und die ÖVP nicht löschen kann oder will, ist Brandstiftung zur Ablenkung von den eigenen Medienausgaben. Ausgerechnet jene Parteien, die sich am deutlichsten die Heimat an die Fahnen heften, sind ihr beim Aufwand für Eigenwerbung am wenigsten treu. Das gilt für FPÖ TV auf YouTube genauso wie für die ÖVP, die nach dem Abgang von Sebastian Kurz schon die zweite Site auf Facebook und Instagram abschreiben muss. Ihr Mutterkonzern Meta registriert im seit 15. April 2019 geführten Transparenzbericht 385.000 Euro für die Auftritte von Karl Nehammer. Unterdessen sind für Postings von Herbert Kickl seit dem Monat vor der Ibiza-Affäre sogar 933.000 Euro in den Kassen des amerikanischen Social-Media-Giganten gelandet. Zumindest in diesem Sektor holt die SPÖ mit Andreas Babler aber rasant auf: Mit 239.000 Euro wurden die grünen und pinken Parteichefs Werner Kogler (63.000) und Beate Meinl-Reisinger (98.000) schon längst überholt.