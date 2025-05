Ed Sheeran veröffentlicht im September neues Album "Play"

Popstar Ed Sheeran (34) bringt sein neues Album "Play" am 12. September heraus. Auf der Platte sollen sowohl der kürzlich vorgestellte Song "Old Phone" als auch der Hit "Azizam", der von persischer Musik inspiriert ist, zu hören sein. Sheeran wolle mit dem Album "neues musikalisches Terrain" betreten, hieß es in einer Mitteilung.

von APA