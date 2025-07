"Nip/Tuck"-Schauspieler Julian McMahon ist tot

In Europa kannte man ihn vor allem aus der Serie "Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis" um die Abenteuer zweier Schönheits-Chirurgen, die ab 2004 bei ProSieben lief. McMahon verkörperte darin den Frauenhelden Christian Troy. Für diese Rolle wurde er für einen "Golden Globe" nominiert. Zuletzt war er neben Nicolas Cage in "The Surfer" zu sehen.

"Er liebte seine Arbeit, und er liebte seine Fans. Sein innigster Wunsch war es, so vielen Menschen wie möglich Freude zu bringen", sagte Kelly McMahon gegenüber "Deadline".