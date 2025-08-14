News Logo
Donald Trump soll Kiss und Sylvester Stallone ehren

Donald Trump gab die Nominierten für die Auszeichnung bekannt
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, ANDREW HARNIK
Countrymusiker George Strait, Actionfilmstar Sylvester Stallone und die Rockband Kiss werden mit den Kennedy Center Honors 2025 geehrt, einer der höchsten Auszeichnungen der amerikanischen darstellenden Künste. Das gab US-Präsident Donald Trump bekannt. Der englische Bühnenschauspieler Michael Crawford und Sängerin Gloria Gaynor ("I Will Survive") werden bei dem Event später in diesem Jahr ebenfalls geehrt.

Trump sagte, er sei gebeten worden, die Veranstaltung, die im Dezember auf CBS ausgestrahlt wird, zu moderieren, und er habe widerwillig zugesagt. "Ich habe nicht darauf bestanden. Aber ich denke, es wird ein großer Erfolg", so Trump, der eine umfassende Renovierung des Centers ankündigte.

Seit seiner Rückkehr an die Macht im Jänner versucht Trump, der amerikanischen Kultur und den Institutionen seinen Stempel aufzudrücken, um sie stärker an seinen politischen und persönlichen Präferenzen auszurichten. Er verdrängte im Februar den Vorsitzenden des Kennedy Centers und übernahm selbst dessen Rolle, entließ den langjährigen Präsidenten und setzte seinen ehemaligen Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, als Interimspräsidenten ein.

Die Republikaner stimmten kürzlich im Rahmen eines umfassenden Steuersenkungs- und Haushaltsgesetzes dafür, 257 Millionen Dollar für die Renovierung des Gebäudes bereitzustellen - unter der Bedingung, dass das Opernhaus nach First Lady Melania Trump benannt wird. Der republikanische Abgeordnete Bob Onder brachte im Juli einen Gesetzentwurf ein, das modernistische Gebäude in "Donald J. Trump Center for the Performing Arts" umzubenennen.

Trump besuchte das Kennedy Center zuletzt im Juni für eine Aufführung von "Les Misérables", wo er und seine Frau mit lautem Jubel und Buhrufen empfangen wurden. Die Ticket- und Abonnementverkäufe sind seit Trumps konservativer Übernahme des Veranstaltungsorts zurückgegangen, einige Shows, darunter der Hit "Hamilton", wurden abgesagt. Unter seiner Führung hat das Center versucht, ein konservativ ausgerichtetes Programm anzubieten.

