Depeche Mode bringen Konzertfilm "M" ins Kino

"Betrachtet durch die kreative Linse von Fernando Frias ziehen die Aufnahmen von den drei restlos ausverkauften Konzerten im Foro-Sol-Stadion in Mexiko-Stadt Parallelen zwischen den inhaltlichen Motiven des letzten Depeche-Mode-Albums 'Memento Mori' und der Verbindung zu den innerhalb der mexikanischen Kultur tief verwurzelten Themen Tod und Sterblichkeit", beschreibt Sony den Kinofilm. "Memento Mori", das im März 2023 erschien, ist das 15. Studioalbum der Gruppe. Es war das erste Werk von Sänger Dave Gahan (62) und Songwriter Martin Gore (63) ohne Gründungsmitglied und Keyboarder Andy Fletcher, der im Mai 2022 unerwartet im Alter von 60 Jahren gestorben war.

Die legendäre Elektroband ("Enjoy The Silence", "People Are People", "Just Can't Get Enough") gründete sich 1980. Sie hat eine eingeschworene Fangemeinde und mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Im Jahr 2023 erreichte das Album "Memento Mori" auch in den heimischen Charts den Spitzenplatz. Die dazugehörige Tournee umfasste laut Plattenfirma 112 Konzerte (67 in Europa, 45 in Nordamerika) vor mehr als drei Millionen Fans.