Billy Idol blickt zurück und kommt nach Österreich

Auf seinem ersten Studioalbum seit elf Jahren erzählt Idol, wie aus einem jungen britischen Punkrocker namens William Michael Albert Broad der weltbekannte Rockstar Billy Idol wurde. Mit hochgezogener Oberlippe und gestreckter Faust im Lederhandschuh wurde er in den 80er-Jahren neben Stars wie Michael Jackson, Madonna oder Prince zu einem Aushängeschild des Musiksenders MTV. Immer dabei: sein Gitarrist und Songwriting-Partner Steve Stevens.

Mit Stevens und anderen schrieb er auch die neuen Lieder. Schon die ersten Takte des ruhigen Titelsongs wecken mit Stevens' atmosphärischen Gitarrenklängen Erinnerungen an Idols goldenes Jahrzehnt. "Dream Into It" enthält ein Sample von "Dream Baby Dream", einem Klassiker des einflussreichen New Yorker Duos Suicide, dem Idol damit Tribut zollt. Der Synthesizer-Punk von Suicide prägte seinen Stil nachhaltig.

Auf dem neuen Longplayer überwiegt hingegen ein gefälliger Sound, der an den Poppunk der 90er- und 2000er-Jahre erinnert. Passend dazu gastiert Avril Lavigne auf "77". Mit The-Kills-Sängerin Alison Mosshart hat Idol seinen Song "John Wayne" von 2008 neu aufgenommen. Leider langweilig ist das Duett "Wildside" mit Weggefährtin Joan Jett, bei dem nur die Gitarren wild klingen.

Höhepunkt des Albums ist ausgerechnet der Song, in dem der Mann mit der einst ikonischen blonden Stachelfrisur über seine früheren Drogenexzesse und die Konsequenzen singt. "Too Much Fun" ist ein echter Ohrwurm - eine rasante, mitreißende Punk- bzw. Hardrock-Nummer, wie man sie von Billy Idol erwartet.

Auch das kraftvolle und melodische "Gimme The Weight" und die coole Western-Ballade "I'm Your Hero" haben ihren Charme. In "People I Love" reflektiert die Rocklegende selbstkritisch, wie er die ihm wichtigsten Menschen in seinem Umfeld wiederholt enttäuschte.

"Dream Into It" ist nur inhaltlich ein Konzeptalbum. Musikalisch stehen die neun Songs für sich allein. Im Gegensatz zu seinem letzten Studioalbum - "Kings And Queens Of The Underground" von 2014 - und den beiden EPs "The Cage" und "Roadside" sind auf "Dream Into It" zwar nur wenige echte Kracher mit Wumms, bei denen man die Faust in die Luft recken will. Trotzdem hat das Album seine Momente und gewinnt mit jedem Durchlauf dazu. Dabei zeigt sich: Mit 69 sind bei Billy Idol kaum Alterserscheinungen erkennbar.

Billy Idol tritt im Sommer zweimal in Österreich auf. Am 4. Juli ist er Headliner beim Clam Rock auf der Burg Clam und am 5. Juli bei den Lovely Days in Eisenstadt.

(Von Philip Dethlefs/dpa)

(S E R V I C E - Webseite des Sängers: https://billyidol.net, Infos zu den Auftritten: https://www.barracudamusic.at)