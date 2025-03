Besucheransturm bei Leipziger Buchmesse

Die Leipziger Buchmesse erfreut sich regen Publikumsinteresses: Am traditionell besucherstärksten Tag der Veranstaltung haben sich am Samstag lange Schlangen vor dem Einlass gebildet. Auch an den beiden Vortagen ging es vormittags nicht ohne Warten in die Messehallen. Am Samstag war der Andrang allerdings besonders groß, wie Sprecher Felix Wisotzki sagte.

von APA