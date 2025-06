Bestsellerverfilmung "22 Bahnen" im September im Kino

Im Zentrum steht Tilda (Wedler), die ihr Studium, einen Nebenjob an der Supermarktkasse und die Verantwortung für ihre jüngere Schwester Ida unter einen Hut bringen muss – und das in einer Kleinstadt, aus der sie längst hätte fliehen wollen. Die beiden Schwestern müssen mit der Alkoholsucht ihrer Mutter umgehen. Und dann kommt noch ein mysteriöser junger Mann ins Spiel. Gerahmt wird die Geschichte von Tildas Zeit im Schwimmbad - in dem sie so oft wie möglich ihre "22 Bahnen" schwimmt.

Die Verfilmung ist eine Koproduktion von Constantin Film. Regie führt Mia Maariel Meyer ("Transatlantic"), das Drehbuch stammt von Elena Hell ("Sisi"). Ein Trailer gibt nun erste Einblicke in die Verfilmung.

(S E R V I C E - Trailer: https://youtu.be/vkj0AFB9WXM)