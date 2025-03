Amadeus Awards werden zum 25. Mal vergeben

Zwei Preisträger stehen bereits fest: Newcomerin Sodl wird den FM4-Award entgegennehmen, und der vom Veranstalter IFPI vergebene Lebenswerkpreis geht heuer an die Mundartband Die Seer, die sich im Vorjahr von der Bühne verabschiedete. Insgesamt werden die Auszeichnungen in 14 Kategorien vergeben. Im Showprogramm darf man sich auf Livedarbietungen von Pizzera & Jaus oder Josh., aber auch Aut of Orda, Rian, Oska und Anna Buchegger freuen.

(S E R V I C E - https://voting.aama.at)