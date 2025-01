69. Song Contest: "Arenas Plus" in Basel fast ausverkauft

Für den Erwerb der Arena Plus-Tickets, die wie diejenigen für die Hauptshows über Ticketcorner verkauft wurden, war keine Vorregistrierung nötig. Für die Fans bestehe die Hoffnung, dass zu einem späteren Zeitpunkt erneut Tickets in den Verlauf kämen, hieß es weiter. Aufgrund der großen Nachfrage appellieren die Veranstalter an alle Fans, ihre Tickets nicht auf Drittplattformen zu kaufen, sondern ausschließlich auf der "Ticketcorner fansale"-Plattform nach verifizierten Tickets zu suchen.

Die Arena Plus bietet am ESC-Finaltag am 17. Mai 2025 im Fußballstadion St. Jakob-Park ein Begleitprogramm mit Public Viewing der Finalshow und einer Liveshow vor der offiziellen TV-Übertragung. Unter anderem werden Anna Rossinelli, DJ Antoine und Baby Lasagna auftreten.