Wiener Festwochen: Ikonen mit Braunstich

Genau das haben diese Schauspieler:innen in der Nazizeit getan: Sie haben die brutale Macht der Nazis genommen und sie in die Herzen der Menschen gelegt und dort verankert (und diese damit vergiftet). Die Theaterkunst der damaligen Zeit war entweder Propaganda, so wie eben „Heimkehr“, meiner Ansicht nach der schlimmste Propagandafilm des Dritten Reichs, und Paula Wessely war die bestbezahlte Schauspielerin, weil sie eben diese Macht in falsche Innigkeit gekleidet hat, den berühmten „Herzenston“.

Die haben schon gewußt, wen sie an ihr haben. Macht wird zu (falschen, das hat Sentimentalität so an sich) Gefühlen, Gefühle werden zu Gefühligkeiten. Die zweite Schiene, und das war die Spezialität der Wien Film, waren die heiteren Ablenkungsfilme mit Wiener Humor und schelmischen Gesangseinlagen. Es gibt genug theoretische Abhandlungen darüber, daß die Unterhaltungsindustrie dieser Zeit die Aufgabe hatte, die Menschen irrezuführen und vom Kriegsgeschehen und den Brutalitäten abzulenken. Und niemand mußte mehr „bei Juden kaufen“!

Das waren die süßen Wiener Zuckerln – eben unsere Spezialität! Und es gibt auch Studien dazu, wie der Nazi-Unterhaltungsfilm sich nahtlos in der Nachkriegszeit (es waren ja dieselben Leute, die diese Filme drehten, während die Emigranten kaum Gelegenheiten zu drehen bekommen haben) fortgesetzt hat: dieselbe Ästhetik, ein süßer Einheitsbrei, der über alles gekippt wird und es vollends ungenießbar gemacht hat. Im TV wurden noch lange an Samstagen am Nachmittag Nazifilme gezeigt, scheinbar harmlos, aber vergiftet, wenn man sie decodiert hat. Gustav Ucicky konnte schon mit „Cordula“ 1950 seine „Heimkehr“-Scharte scheinbar auswetzen und einen verlogenen Friedensfilm drehen, in derselben Besetzung! In der Vergnügungsindustrie gab’s eben keine Entnazifizierung. Das war dann halt Friedenskitsch – ganz wie gewünscht!

Warum also mein Interesse für Schauspieler:innen? Ich habe mich an „Mephisto“ von Klaus Mann orientiert, der einen Roman über den Mitläufer Gustaf Gründgens geschrieben hat. Aber unsere, die österreichischen SchauspielerInnen waren keine Mitläufer:innen, sie waren Täter:innen. Und die hat niemand je vor ein Gericht gestellt.

Aus einem Gespräch mit Milo Rau