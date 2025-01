Wer will Udo Jürgens' Bademantel?

Startschuss für die Auktion ist am Donnerstag, 23. Jänner 2025. Enden wird sie dann eine Woche später, am 30. Jänner. Man erwarte sich regen Andrang bei der Auktion, „die Nachfrage nach Udo Jürgens ist ungebrochen”, so Gallus Pesendorfer von Sotheby's zur APA.

„Nach langer und reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, einige sorgfältig ausgewählte Erinnerungsstücke aus seinem Leben den Menschen zugänglich zu machen, die ihm so viel bedeuteten: seinen Fans“, begründen Jürgens' Kinder Jenny und John ihre Entscheidung für die Versteigerung „Udo – The Personal Collection of the late Udo Jürgens“. Mit dem Erlös wollen sie „ein Herzensprojekt“ des Vaters unterstützen: eine Stiftung zur Förderung von Nachwuchskünstlern.