News: Hilft oder schadet es, wenn Wissen zur eigenen Erkrankung im Internet angelesen wird?

Christoph Zielinski: Das Problem für Patienten und Patientinnen ist, dass das Internet das Wissen ungeordnet ausspuckt. Alle möglichen Erkenntnisse kommen gleichzeitig auf den Tisch, zum Teil weit oben gerankt, weil Rankings gekauft werden. Stunden vor dem Computer können nicht 30 Jahre Berufserfahrung ersetzen. Die künstliche Intelligenz hingegen hat einen großen, positiven Umsturz gebracht. Für eine erste Recherche zu möglichen Therapien bringt ChatGPT, wenn man es mit allen Details versorgt, gute Ergebnisse.

News: Ihr Vater war Schriftsteller, Sie sind über die Immunologie im heutigen Fachgebiet gelandet. Wollten Sie immer schon Arzt werden?

Christoph Zielinski: Ja, ich wollte etwas Ordentliches machen (lacht). Obwohl ich auch gerade an einem Roman arbeite. Ich habe Medizin studiert, weil ich in Mathematik schlecht war. Biochemie hat mich schon fasziniert, als wir in der Schule über die DNA gelernt haben, die damals entdeckt worden ist. Nach drei Jahren in den USA auf einem immunologischen Krebsinstitut hat mein Wiener Chef gesagt: Herr Zielinski, was wollen Sie mit der Immunologie? Da haben Sie maximal zehn Patienten im Jahr. – In falscher Einschätzung dessen, dass die Immunologie in der Krebsbehandlung entscheidend wird. Es wäre vermessen, mich als Immunologen zu bezeichnen, aber in der Krebsmedizin verstehe ich, was ich tue.